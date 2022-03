Feueralarm in Supermarkt in Eisenach grundlos benutzt

Eisenach. Ein 36-Jähriger hat am Samstag grundlos den Feueralarm in einem Supermarkt in Eisenach betätigt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Kunden und Mitarbeiter eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Eisenach mussten am Samstagmittag das Gebäude verlassen, nachdem der Feuermelder aktiviert worden war. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Vor Ort wurde festgestellt, dass keine Gefahr bestand und der Alarm missbraucht wurde.

Durch einen Zeugenhinweis konnte der Verursacher kurz darauf in der Karlstraße gestellt werden. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet.