Feuerwehreinsatz: Strohballen im Wartburgkreis brennen

Mehrere Strohballen sind in der Behringer Hauptstraße abgebrannt.

Behringen. Mehrere Strohballen sind im Wartburgkreis abgebrannt. Ein Stall in unmittelbarer Nähe ist durch die Flammen beschädigt worden. Die Brandursache ist noch nicht gefunden.

Mehrere Strohballen sind Mittwochabend, gegen 19.50 Uhr, in der Behringer Hauptstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der Stall in unmittelbarer Nähe wurde jedoch beschädigt.

Der Schaden wurde auf ungefähr 5000 Euro geschätzt. Was das Feuer auslöste, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Dienstag waren bis zu 30 Feuerwehrleute bei Greiz im Einsatz, um 1000 brennende Strohballen zu löschen: 1000 Strohballen brennen bei Greiz: Feuerwehreinsatz seit Dienstag

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: