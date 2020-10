Der Stadtbrandmeister – das Amt ist mit der Fusion von Creuzburg, Mihla und Ebenshausen neu eingeführt worden – erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung von 180 Euro. Wehrführer einer Stützpunktfeuerwehr bekommen 150 Euro im Monat. Bei Wehrführern ohne diese besonderen Aufgaben sind es 60 Euro. Das hat der Stadtrat beschlossen. Auch weitere Feuerwehrleute mit Funktionen wie Gerätewart oder Ausbilder erhalten eine Entschädigung. Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) verwies auf Abstimmungen mit den Wehrführern. Daraus resultieren zwei Vorschläge, die der Kommunalaufsicht vorgelegt worden sind, da sie über die gesetzliche Regelungen in Thüringen hinaus gehen. So soll die Teilnahme an der Ausbildung mit fünf Euro pro Stunde gefördert werden. Außerdem haben die Wehren in Mihla und Creuzburg jeweils rund 30 Kinder und Jugendliche zu betreuen, so dass ein zweiter Jugendwart nötig ist. Für diesen müsste die Entschädigung ebenfalls gelten.