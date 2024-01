Hoher Sachschaden Feuerwerkskörper falsch abgestellt - Brand in Eisenach greift auf Hausfassade über

Eisenach Eine falsch abgestellte Feuerwerksbatterie hat in Eisenach einen Brand verursacht. Es entstand hoher Sachschaden, eine Frau wurde verletzt.

Bei einem Brand in Eisenach ist in der Neujahrsnacht hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte in der Sophienstraße eine abgebrannte Feuerwerksbatterie neben eine Mülltonne gestellt.

Dadurch geriet die Mülltonne gegen 2.30 Uhr in Brand und das Feuer griff auf die Hausfassade über. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, konnten die Bewohner wieder zurück ins Haus. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasverletzung und musste medizinisch versorgt werden.

