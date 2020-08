Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Figurentheater gastiert auf der Eisenacher Spicke

Das Augsburger Figurentheater Maatz gastiert vom 6. bis 9. August auf dem Festplatz Spicke in Eisenach mit dem Stück „Der kleine Rabe Socke“. Die Vorstellungen finden am Donnerstag, Freitag und Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr statt. Das Puppenspiel ist nach Angaben der Veranstalter interaktiv gestaltet. Das heißt, Kinder werden zum Mitmachen aufgefordert. Der Rabe Socke ist – wie die anderen Figuren – eine Stabpuppe von einem Meter Größe. In der Geschichte, die gezeigt wird, versucht er, mit Hilfe seiner Freunde brav zu werden, denn er möchte zu seinem Geburtstag möglichst viele Geschenke bekommen. Doch wie geht das Bravsein? Das erleben Kinder wie Erwachsene.

Puppenspiel „Der kleine Rabe Socke“ vom 6. bis 9. August, Festplatz Spicke, Eintritt für Kinder 10 Euro, für Erwachsene 11 Euro