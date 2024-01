Film- und Diskussionsabend in der Kutscherstube Bad Salzungen

Bad Salzungen Im Vorfeld rufen Linke zu einer Mahnwache auf

„Rice Up“ lautet der Film der am Freitag, 5. Januar um 18 Uhr in der Bad Salzunger Kutscherstube gezeigt wird. Im Film geht es um die Kraft, mit der Menschen Geschichte schreiben. Und die Frage: Können wir sie erneut aufbringen? Fünf Menschen, die an überwältigenden gesellschaftlichen Umbrüchen beteiligt waren, ringen gemeinsam mit den Machern des Films um Antworten. An den Film schließt sich eine Diskussionsrunde an, informiert Initiatorin und Landtagsabgeordnete Anja Müller (Linke). Der Eintritt ist frei.

Im Vorfeld des Filmabends wird zu einer Mahnwache aufgerufen. Hintergrund, so die Veranstalter, ist zum einem die geplanten Steuererhöhungen der Bundesregierung für untere und mittlere Einkommen und dies, obwohl laut Statistischem Bundesamt bereits am 6. Januar nach einer Arbeitszeit von nur 5,38 Tagen ein DAX-Vorstandsmitglied das durchschnittliche Jahreseinkommen von Vollzeit-Beschäftigten erhält.

„Diese enorme Ungerechtigkeit dürfen wir nicht länger hinnehmen“, so Müller. Aber auch der ständige Ruf nach „Mehr Militärausgaben“ sei Anlass für die um 17.30 Uhr startende Mahnwache vor der Kutscherstube. Das Abgeordnetenbüro freut sich auf viele demokratische Unterstützer und Gäste.