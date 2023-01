Filmabend im Eisenacher Lebemann

Wirt und Musiker Mario Alsleben hat das Café Lebemann in der Eisenacher Marienstraße gegründet. Er lädt regelmäßig zu Veranstaltungen ein.

Eisenach. Im Eisenacher Café Lebemann wird der Dokumentarfilm „Der marktgerechte Mensch“ gezeigt.

Ein Filmabend findet am Sonnabend, 4. Februar, im Café Lebemann in der Marienstraße 48 statt. Geöffnet ist ab 19 Uhr. Im Dokumentarfilm „Der marktgerechte Mensch“ werden die Veränderungen am Arbeitsmarkt thematisiert: befristete Verträge, Solo-Selbständigkeit, Jobs auf Abruf. Vor Jahrzehnten war das noch Ausnahme, aber heute sind diese Instrumentarien zum Standard geworden. Dazu kommt Optimierungsdruck. Aus einstigen Kollegen werden Konkurrenten.

Der Film stellt Fragen: Wie viel sind wir bereit, für einen Job oder eine Karriere zu opfern? Er erzählt außerdem von Initiativen, die solche Entwicklungen aufhalten könnten.

Im Anschluss sind die Besucher eingeladen, ihre Gedanken auszutauschen.