Filmmusik am Wartenberg

Eisenach. Susanne Schulze-Mattis gibt am Sonntag ein Terrassenkonzert an der Paul-Gerhard-Kirche.

In diesem Jahr wird die Tradition der Terrassenkonzerte im Garten der Paul-Gerhardt-Kirche in Eisenach wieder aufgenommen. Am Sonntag, dem 2. Juli, erklingt um 17 Uhr Filmmusik für Gesang und Piano mit Susanne Schulze-Mattis. Die Musikerin aus Stedtfeld ist vielseitig, singt in Chören, spielte in einer Metal-Band Schlagzeug und sang bei einer Folk-Formation. Neben dem Gesang ist das Klavier ihr Lieblingsinstrument. In der Paul-Gerhard-Kirche sitzt Susanne Schulze-Mattis hin und wieder an der Orgel. Die Besucher erwartet ein heiterer Nachmittag im Grünen mit Gastgeberin Pfarrerin Kathrin Stötzner. Picknickdecken können gerne mitgebracht werden. Familien mit Kindern sind herzlich willkommen.