Die neue Feuerwehrentschädigungssatzung war das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Hörselberg-Hainich, das kontrovers diskutiert wurde. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Andy Niehage (links) verfolgte die Debatte und mischte sich auch ein.

Hörselberg-Hainich. Wie und welche Feuerwehrleute mit besonderen Aufgaben in der Gemeinde Hörselberg-Hainich entschädigt werden, dazu gibt es noch viel Beratungsbedarf.

Finanzielle Entschädigung der Feuerwehrleute in Hörselberg-Hainich ist heißes Eisen

Die nächsten zwei, drei Jahre ist in der Gemeinde Hörselberg-Hainich Schmalhans Küchenmeister. Wie prekär die finanzielle Lage der Kommune ist, hatte gerade eine gemeinsame Beratung von Finanz- und Bauausschuss gezeigt. Beigeordneter und Gemeinderatsvorsitzender Thomas Brohm (Freie Wähler) machte in der Sitzung am Dienstag fast beiläufig darauf aufmerksam, dass ohne eine hundertprozentige Förderung oder ein überraschender Geldregen kaum eine freiwillige Aufgabe zu stemmen sei.