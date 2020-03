Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fitnessstudios in Eisenach halten Betrieb aufrecht

Bei Treffen über fünf Personen drohen in Österreich Bußgelder. Zu so drastischen Mitteln wurde in Deutschland noch nicht gegriffen. In Einrichtungen wie Fitness- oder Yoga-Studios kommen oft deutlich mehr Menschen auf einmal zusammen. Jetzt aber den Betrieb einstellen? Viele fürchten den finanziellen Schaden. „Vieles muss von Tag zu Tag neu beurteilt werden“, heißt es auf der Internetseite von MC Shape, dem Fitnessstudio in Hötzelsroda. Verbindliche Aussagen für die kommenden Tage seien schwer zu treffen. Aktuell sei geplant, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Alle stellen sich aber auf Anweisungen des Landes oder der lokalen Gesundheitsbehörde ein.

Anbieter betonen: Sport fördert Immunsystem Ähnlich wird die Lage auch bei den Gesundheits- und Bewegungszentren Impuls und Living in Eisenach bewertet. Verantwortungsvolles und rücksichtsvolles Handeln im Umgang miteinander seien immer eine gute Basis besonders in der momentanen Situation, heißt es vom Living. Aus Sicht des Teams ist es sogar gut ins Studio zu gehen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln schütze Training eher vor einer Ansteckung. Denn Sport stärkt das Immunsystem, heißt es vom Living. Man verweist auf eine regelmäßige Reinigung der Geräte als Hygienemaßnahme. Beim Impuls unterstreicht man ebenfalls, das Training das Immunsystem stärkt, dabei aber Verhaltensregeln wie Händewaschen einzuhalten seien. „Verzichte auf Händeschütteln oder Umarmungen. Nutze nach deinem Training das Desinfektionsmittel, um das Gerät abzuwischen“, so der Appell. Die Fitness-Arena auf der Karlskuppe verzichtet auf unbestimmte Zeit auf Live-Kurse, hält das Studio aber offen, bis behördliche Anweisungen anderes verlangen. In Jena hatte die Kette ihr Studio gerade schließen müssen. Das Gesundheits- und Bewegungszentrum MyLife in Stedtfeld hat alle Kurse bis voraussichtlich 10. April eingestellt. Nach einer Aufforderung der Gesundheitskasse AOK hat das Yogazentrum Eisenach am Montag alle Kurse bis auf weiteres unfreiwillig ausgesetzt. Weiterhin Kurse gibt dagegen „Mein Yoga“ am Markt, allerdings auf zwölf Teilnehmer begrenzt.