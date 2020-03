Insgesamt 100 Lärchen und Kiefern pflanzten die Freiwilligen am Samstag auf einer Fläche zwischen Creuzburg und Scherbda.

Creuzburg. Hektarweise gibt es Kahlflächen im Wald. Ein Team Gleichgesinnter aus Eisenach machte sich bei einer Baumpflanzaktion in Creuzburg verdient.

Fitnesstraining mit Naturschutzeffekt

Fitnesstraining funktioniert auch im Wald: Ein gutes Dutzend Erwachsene und einige Kinder machten sich am Samstag in und für die Natur nützlich und pflanzten auf einer Waldkahlfläche der Stadt Creuzburg insgesamt 100 Kiefern und Lärchen. Alle Beteiligten sind Mitglieder im Gesundheitszentrum Impuls in Eisenach. Dessen Chef Jens Ursinus und Mitstreiterin Nancy Ludwig hatten die Initiative angekurbelt und eine Teilnehmer-Liste im Studio ausgelegt. Das Ergebnis konnte sich nach mehrstündiger Arbeit im Wald zwischen Creuzburg und Scherbda sehen lassen.

Mit vereinten Kräften wird das Pflanzloch ausgehoben. Foto: Jensen Zlotowicz

Dass die Aktion auf einer Fläche im Forstamt Hainich-Werratal gestartet wurde, liegt an Frank Göbhardt, einem Forstwirtschaftsmeister im Creuzburger Forstamt und selbst Mitglied im Impuls. Er hatte die Pflanzaktion unterstützt, die Fläche vorbereiten lassen und die Wildlinge besorgt. Durch sie wurde von den Freiwilligen die natürliche Verjüngung ergänzt. Schließlich soll an dieser Stelle, die einst von Fichten bestimmt war, in den nächsten Jahrzehnten ein Mischwald wachsen. Auf die Qualität kommt es an, nicht auf das Tempo Göbhardt demonstrierte der Mannschaft das richtige Pflanzen. „Es nützt nichts, wenn die Pflanze schön gerade aus dem Boden schaut, entscheidend ist, wie es im Erdboden aussieht“, erklärte der Forstexperte. Viele Helfer hatten Spaten, Handschuhe und Eifer im Gepäck, nützliche Dinge für so eine Gemeinschaftsaktion. Die hatte übrigens auch etwas von Memory, denn die Pflanzstellen waren mit einem grünen (für Kiefer) oder roten Farbklecks (für Lärche) markiert. Forstwirtschaftsmeister Frank Göbhardt (Mitte) erläutert den Teilnehmern, wie man einen Setzling so einpflanzt, dass er auch anwächst. Foto: Jensen Zlotowicz Dass man erst die dicke Humusauflage entfernt, weil die das Wasser nicht hält, und den Setzling in den Boden darunter einpflanzt, war schnell demonstriert, ebenfalls der Umgang mit der Pflanzhacke. Für einige der etwa 15 Freiwilligen war Bäumepflanzen im Wald Neuland, andere hatten darin Erfahrung. Allen ging es aber darum, in der Natur ein gutes Werk zu tun. Wenn man wie Nancy Ludwig einen Vater hat, der von Hause aus Forstmann ist (heute Nationalpark-Ranger im Hainich), liegt das gute Werk im Wald auch nah. Die äußeren Bedingungen waren optimal. Der Regen der vergangenen Wochen hatte zudem für einen durchfeuchteten Waldboden gesorgt, der das Anwachsen begünstigt. Dass die Gruppe sogenannte wurzelnackte Setzlinge pflanzte, hat auch etwas mit Kosten zu tun. Diese sind nämlich preiswerter. Und noch einen Vorteil haben direkt von einem Mutterbaum gezogene Pflanzen: Sie riechen für Tiere des Waldes weniger appetitlich, weil sie weniger Mineralien enthalten. Die jungen Lärchen allerdings brauchen einen Verbissschutz. Der Schutz aus einem Robinienholz und einer daran befestigten Gitterhülle überlebt etwa 15 Jahre. Weitere Pflanzaktionen wie diese sind in absehbarer Zeit sowohl im Forstamt Hainich-Werratal als auch im Forstamt Marksuhl vorgesehen. Die Nachfrage von freiwilligen Baumpflanzern ist groß.