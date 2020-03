Vorsorglich hatte dieses Geschäft in der Karlstraße schon einmal den Hinweis auf eine mögliche Ladenschließung im Schaufenster. Ob es dann auch so kommt, war da noch nicht klar.

Flickenteppich in der Innenstadt

Es wird am Mittwoch, 17. März, ein ziemlicher Flickenteppich in der Eisenacher Innenstadt sein: von bereits geschlossenen Geschäften und solchen, die noch geöffnet haben. Der Tabakladen und eine Gaststätte hatten in der Karlstraße schon Dienstag zu. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bei zwei Filialen von Mode-Läden etwa hingen am Dienstag schon vorsorglich die Hinweise, dass man ab Dienstagabend geschlossen habe. Aber zu dem Zeitpunkt tagten noch Vorstandsetagen, um zu klären, was nun wirklich wird. Eine Chance für einen Einkauf gibt es nun auch beim Spielzeugladen von Malcolm Crowson am Karlsplatz vorerst nicht mehr, das gilt auch für den Freizeit-, Jugend- und Sportmodeladen von Jo West in der Alexanderstraße. Beide sehen sich in der „gesellschaftlichen Verantwortung so zu handeln“, obwohl es noch kein offizielles Verbot gibt, sondern nur eine Empfehlung, es zu tun. „Wir müssen die Situation ernst und das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen“, findet Crowson. Unterdessen registriert das Regionale Service-Center (RSC) Eisenach der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt einen deutlichen Nachfrageanstieg. „Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen sowie Alleinunternehmer suchen nach Antworten in den Fragen Kurzarbeit, Arbeitsrecht und möglichen Hilfsförderungen“, berichtet IHK-Referent Wigbert Kraus in der Außenstelle Eisenach. Aber es sei in vielen Fragenrund um das Coronavirus derzeit „ein sehr dynamischer Prozess, wo sich vieles manchmal auch minütlich ändert“. Kraus findet es gut, dass von staatlicher Seite schon viele Zusagen in Richtung Industrie, Gewerbe und Handel gemacht worden seien. „Es muss nun nur schnell und nicht bürokratisch sein“, findet er. Überdies vermutet Kraus, dass das jetzt von der „Politik ausgepackte Förder- und Hilfsbesteck möglicherweise noch nicht reichen wird“, sondern diese besondere Krise auch besondere Lösungen erfordern wird.