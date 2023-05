Familie Baumbach hatte zu Hause aufgeräumt und bot vor allem Kinderspielzeug auf dem Flohmarkt an der Wandelhalle an.

Flohmarkt in Eisenach: Nicht nur alter Trödel

Eisenach. Flohmarkt an der Wandelhalle in war wieder gut besucht.

Auf der Jagd nach kleinen Schätzen und wahren Raritäten stöberten am Samstag wieder viele Besucher über den Flohmarkt an der Wandelhalle. Zwischen allerlei Trödel stach der Stand von Maite Baumbach und ihrer Mutti Mechthild mit einem großen Angebot an Spielzeug heraus – die Familie hatte einfach mal gründlich aufgeräumt und Ungenutztes angeboten.