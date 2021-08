Fördermittel ermöglichen Wiedergeburt der Mihlaer Köhlerbaude

Freuen sich bei der Mittelübergabe an der Gottesackerkirche in Creuzburg: Heidi Brandt, Leiterin Tourismusförderung am Landratsamt, Naturparkleiterin Claudia Wilhelm, Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz, Bürgermeister Rainer Lämmerhirt, sowie Uwe Müller, Kommunikation und Tourismus beim Naturpark, und Maika Baldauf vom Amt für Kreisplanung, Sachbereichsverantwortlich für Kreisentwicklung (von links).

Amt Creuzburg. Mit mehr als 43.000 Euro finden schon bald drei Naturpark-Projekte in der Stadt Amt Creuzburg Verwirklichung.

Das Glück, entsprechende Projektideen ausgereift und schnell aus der Schublade zaubern zu können, beschert einigen Naturpark-Gemeinden beachtliche Fördermittel aus Thüringens Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz. Darunter die Stadt Amt Creuzburg, die sich aus der Gesamtfördersumme von insgesamt 375.000 Euro über etwas mehr als 43.000 Euro für die Verwirklichung dreier Projekte freut. „Der Wartburgkreis und das Eichsfeld sind stark vertreten – der Unstrut-Hainich-Kreis ist nicht dabei“, sagt die Naturparkleiterin Claudia Wilhelm während der Mittelübergabe am Mittwochnachmittag an der Gottesackerkirche in Creuzburg.

Im nördlichen Nachbarkreis hätten die Einreichungen keine entsprechende Projekttiefe besessen, so der Beirat, der sich aus Vertretern der drei Naturpark-Landkreise zusammensetzt. „Die Förderung fließt meist in kleinere Projekte, um im Naturpark viele Akzente setzen zu können“, fährt Claudia Wilhelm fort. Von den 21 Projektanmeldungen hält der Beirat 16 für förderwürdig; letztlich bescheidet das Ministerium 13 Einreichungen positiv.

Besprechung zur Wegeführung des Top-Wanderweges an der Gottesackerkirche in Creuzburg: Naturparkleiterin Claudia Wilhelm, Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz, Maika Baldauf vom Amt für Kreisplanung, Sachbereichsverantwortlich für Kreisentwicklung und Heidi Brandt, Leiterin Tourismusförderung am Landratsamt Wartburgkreis, (von links). Foto: Norman Meißner

Mit einer Fördersumme von 10.600 Euro entsteht der 6,7 Kilometer lange Top-Wanderweg „Creuzburg“, der Wanderer über den Schützenplatz durch das Naturschutzgebiet „Ebenauer Köpfe und Wisch“ zum Eschenborn, zum Wisch und zurück über die Gottesackerkirche zur Burg Creuzburg führt. „Der Betrag wird für die Wegeausschilderung, für Infotafeln, für Sitzgelegenheiten und für das Wegekonzept, das ein externes Büro erstellt, verwendet“, erzählt Creuzburgs Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz (CDU).

Für das kommende Jahr hoffen die Mitstreiter, zu denen auch der Creuzburger Ableger des Werratalvereins gehört, der die Wegeführung mit abstimmte, auf die Zertifizierung als „Kurzer Qualitätswanderweg“ durch den Deutschen Wanderverband. „Wir brauchen eine kluge Besucherlenkung, um die Gäste zu den Besonderheiten unserer Natur zu führen und damit Lust machen, länger in der Region zu verweilen“, betont Heidi Brandt, Leiterin Tourismusförderung am Landratsamt, während der Mittelübergabe in Creuzburg. Ronny Schwanz findet, dass hier so viele Sehenswürdigkeiten für mindestens drei kurzweilige Urlaubstage existieren.

Ausbau des Fachwerkhauses als Teil schulischer Bildung

Mit knapp 30.000 Euro fließt die größte Einzelförderung nach Mihla. Mit der Summe soll am Eingang des Mihlaer Tals die „Köhlerbaude“ wieder entstehen. Aufgrund ihrer Baufälligkeit ließ sich Anfang der 1990er Jahre der Abriss nicht abwenden. „Die Köhlerbaude geht auf den Schulsportlehrer Herr Köhler zurück, der den Wintersport nach Mihla holte“, erzählt Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG). Neben der Baude für die in den 60er Jahren Mihlaer Schüler Backsteine mit in die Schule brachten, entstanden zwei Skisprungschanzen. Weiten von bis zu 28 Metern erzielten die Springer. „Viele Pfingst- und Schulfeste fanden an der Baude statt und sie war zentraler Anlaufpunkt für Wanderungen und Wintersport“, sagt der Bürgermeister.

Seit Jahren kämpfen die Mihlaer für den Wiederaufbau; ein erster Entwurf entstand vor sieben, acht Jahren, der jetzt überarbeitet wurde. Unterstützung erfährt das Projekt vom Umweltverein Mihla und der Naturparkschule Mihla. Die Tradition des Aufbaus eines Fachwerkhauses sollen Kinder als Teil schulischer Bildung erleben. Die Baude diene zukünftig nicht nur als Umweltzentrum, sondern auch als außerschulischer Lernort für ortsansässige Schulen und Kindergärten sowie für Aktivitäten des Umweltvereins und als geselliger Treffpunkt für Einheimische und Gäste.

Den fachgerechten Erhaltungsschnitt von insgesamt 50 Linden an der Verbindung von Frankenroda nach Probsteizella unterstützt das Ministerium mit 2975 Euro. Ehrenamtliche Helfer pflanzten 1990 mit ABM-Kräften die Lindenallee, die sich heute harmonisch in das Landschaftsbild fügt.