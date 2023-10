Förderung für Eisenacher Kulturvereine

Eisenach. Für kulturelle Angebote von Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen in Eisenach können finanzielle Zuschüsse durch die öffentliche Hand ausgereicht werden. Hier geht es zu den notwendigen Informationen:

Die Stadt Eisenach erinnert die Kulturvereine der Stadt, aber auch vergleichbare kulturelle Initiativen (ohne Vereinsstatus) oder Einzelpersonen daran, dass für das Jahr 2024 nur noch bis zum Donnerstag, 30. November, Anträge auf eine finanzielle Förderung bei der Stadt Eisenach gestellt werden können.

Die zugrundeliegende Förderrichtlinie und das Antragsformular ist laut städtischer Mitteilung zu finden im Internet: www.eisenach.de/kultur. Zuschüsse könnten nach Prüfung und Bewilligung gezahlt werden für kulturelle oder künstlerische Vorhaben und Projekte, die das Kulturangebot in der Stadt Eisenach bereichern, sowie nachhaltig und möglichst barrierefrei für alle Bürger zugänglich sind.

Beim Einreichen eines Antrages sind, sofern es sich um einen Verein handelt, die Satzung des Vereines, die Bescheinigung der Registrierung beim Registergericht sowie die Bescheinigung des Finanzamtes über die anerkannte Gemeinnützigkeit des Vereins beizufügen. Rückfragen sind möglich unter der Telefonnummer: 03691/ 670 412 oder per E-Mail an: claudius.kabus@eisenach.de. Das verlinkte Antragsformular wird in Kürze auch als Kosten- und Finanzierungsplan interaktiv ausfüllbar sein.