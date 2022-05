Im Reuter-Wagner-Museum in Eisenach wird ein Vortrag über die Oesterlein-Sammlung gehalten.

Forschungsprojekt zur Oesterlein-Sammlung wird in Eisenach vorgestellt

Eisenach. Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs lädt diese Woche zu einem Vortrag über die Oesterlein-Sammlung in Eisenach ein.

Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs lädt für Freitag dieser Woche, 20. Mai, um 18 Uhr zu einem Vortrag in das Hotel Glockenhof ein. Musikwissenschaftlerin Helen Geyer wird zu dem Thema „Die Oesterlein-Wagner-Sammlung in Eisenach. Zum Erschließungs-Forschungsprojekt, gefördert von der VW-Stiftung“ sprechen. Die Ende des 19. Jahrhunderts von der Stadt Eisenach gekaufte Wagner-Sammlung des Wiener Wagnerianers Nikolaus Oesterlein gehört seit 1897 zum Bestand des damals eröffneten Reuter-Wagner-Museums. Der Musikwissenschaftlerin und ihren Mitarbeitern sei es zu verdanken, dass dieser bedeutenden Sammlung wieder mehr Aufmerksamkeit zuteil wurde, heißt es in einer Ankündigung des Förderkreises zur Erhaltung Eisenachs.

Freitag, 20. Mai, 18 Uhr, Hotel Glockenhof, Eisenach, Grimmelgasse 4