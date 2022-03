Forstamt sucht Freiwillige für Pflanzaktion bei Ruhla

Das Forstamt Bad Salzungen sucht Mitstreiter für eine Aufforstungsaktion an der Glasbach bei Ruhla. Dieses Foto entstand in Jena und zeigt, wie Leonie Andrä und Walter Boss Pflanzlöcher ausheben.

Wartburgkreis. Auf einer Kahlfläche an der Glasbach bei Ruhla soll ein neuer Wald angepflanzt werden.

Das Forstamt Bad Salzungen sucht fleißige Helfer für eine Baumpflanzaktion am Samstag, 19. März, in der Nähe des Glasbachs zwischen Ruhla und Bad Liebenstein. Auf einer circa 3,5 Hektar großen Fläche, die aufgrund von Borkenkäferbefall in den vergangenen Jahren entwaldet wurde, sollen Bergahorne, Lärchen und Douglasien einen neuen Wald bilden. Das teilt Revierleiterin Antje Jarski mit. In der Gegend sind zahlreiche Kahlflächen entstanden, die jetzt wieder aufgeforstet werden müssen.

Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Kreuzung Glasbach am Abzweig nach Winterstein. Pflanzhacken oder Spaten sollten nach Möglichkeit mitgebracht werden.

Um eine Voranmeldung wird gebeten per E-Mail an die Adresse: antje.jarski@forst.thueringen.de oder Tel.: 0172/3480133.