Fotograf berichtet in Marksuhl über seine Bulgarienreisen

In der Gemeindebibliothek im Schloss Marksuhl gibt es am Donnerstag einen spannenden Vortrag über Bulgarien.

Marksuhl. Ein Waltershäuser Fotograf ist zu Gast in der Gemeindebibliothek Marksuhl. Zu Fuß, per Eisenbahn und mit dem Auto hat er Bulgarien erkundet.

Am Donnerstag, 19. Oktober, 19 Uhr, lädt die Bibliothek in Marksuhl zum Multivisionsvortrag „Bulgarien – Europas unbekannter Schatz“ mit Ralf Schwan in die Marksuhler Bibliothek im Schloss ein. Der Waltershäuser Fotograf hat das Balkanland zu Fuß, mit der Bahn und mit dem Auto bereist und zeigt in seiner Live-Reportage Bekanntes, Neues und Unentdecktes.

Karten gibt es in den Gemeindebibliotheken in Gerstungen und Marksuhl zum Vorverkaufspreis von acht Euro.