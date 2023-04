Fotograf zeigt in Herleshausen Aufnahmen mit Gespür für den Augenblick

In der Mehrzweckhalle in Herleshausen hatte Hobby-Fotograf Roland Brack mit seiner Foto-Reportage über Vietnam Premiere.

Herleshausen. Die erste Live-Fotoreportage von Hobby-Fotograf Roland Brack lockte etwa 150 Menschen in die Herleshäuser Mehrzweckhalle.

Wigbert Röth, wie Roland Brack ambitionierter Fotograf und Veranstalter der Multivisionen in Eisenach, nahm die Einladung des Herleshäuser Kollegen am Samstagabend dankend an. Weitere etwa 150 Besucher waren Gäste der Vortrags-Premiere Bracks in der Herleshäuser Mehrzweckhalle, darunter auch einige Thüringer.

Roland Brack am Techniktisch. Foto: Jensen Zotowicz

Roland Brack hatte sich endlich ein Herz gefasst und eine Auswahl seiner bei Besuchen 2010 und 2019 in Vietnam entstandenen Fotos auf (eigener) Großleinwand gezeigt. Unterlegt mit Musik aus Asien und gespickt mit einigen Videos und reichlich Informationen, nahm der Weltenbummler die Besucher mit in eines aus seiner Sicht „schönsten Länder der Welt“.

Natürlich war die Premiere von Aufregung begleitet. Nach stotterndem Beginn fand Roland Brack schnell in die Spur und bot mit Drehbuch kommentiert eine beeindruckende Schau seiner Fotos aus Vietnam.

Fotos mit Kriegsbezugin schwarz-weiß

Die Aufnahmen spiegeln das Leben, Landschaften, Ethnien, die Kultur und nicht zuletzt die rasante Entwicklung seit 2010 wider. Das Land mit seiner sehr jungen Bevölkerung entwickelt sich positiv. Fotos, die Spuren an den Überfall der USA dokumentieren, zeigte Brack in schwarz-weiß. Eine passende Art, um dieses leidbringende Kapitel des bis 1976 geteilten Landes zu verdeutlichen.

Vietnam aus dem Blickwinkel des Herleshäuser Fotografen. Foto: Jensen Zotowicz

Dass Kinder in den großen Städten wie Hanoi oder Saigon quasi auf dem Moped, dem wichtigsten Fortbewegungsmittel in den Metropolen, aufwachsen zeigen Bracks Momentaufnahmen ebenso wie die unterschiedlichen Landschaften des Landes.

Einige Gebäudeansichten wären verzichtbar gewesen, was den Gesamteindruck der Foto-Reportage aber nicht störte. Bracks Aufnahmen zeigte eine zum Teil paradoxe Mischung aus dem bäuerlichen Leben wie in den 1950er Jahren in den Bergen und der Moderne. Mobilfunk, 5G-Netze und die „Happy Hour“ in Lokalen sind selbst in abgelegene Bergdörfer vorgedrungen.

Auch im ländlichen Norden des Landes, hin zu China, berichtete Brack, setzt sich die Liebesheirat mehr und mehr durch. Das sei 2010 und noch anders gewesen. Das betrifft auch die bettelnden Kinder. Die berühmt-berüchtigte Train Street durch enge Häuserzeilen in Hanoi war 2010 für Touristen noch geöffnet, ist aber geschlossen, seit ein Tourist von einem langsam fahrenden Zug gestreift und leicht verletzt wurde.

Roland Bracks Weg mit der Kamera ist mehr der des Individualtouristen, als der des Hau-ruck--Abenteurers. Nicht nur, aber vor allem seine Porträts zeugen dennoch von einem Gespür für den Moment und den Blick für das Besondere.

Roland Brack wandelte mit leichtem Gepäck auf Wegen, die viele Touristen gehen. Nur wenige Motive kommen beliebig daher. Bracks Technik, seine Bildkompositionen und das Auge machen vor allem seine reportagenartigen Fotos zu sehenswerten Zeitzeugnissen.

Die Schilderung persönlicher Erlebnisse, Geschichten von Hürden, Hindernissen und verrückten Episoden gaben der Foto-Reportage eine besondere Würze. Die Lust auf Vietnam dürfte nach dieser Show mit rund 600 Fotos bei vielen Besuchern geweckt worden sein.