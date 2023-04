Fotografieren mit dem iPhone: Volkshochschule Wartburgkreis erklärt die Kniffe

Eisenach. Die meisten Menschen benutzten längst häufiger das Handy als einen klassischen Fotoapparat. An der VHS in Eisenach startet am 19. April ein vierteiliger Kurs hierzu.

Die Volkshochschule bietet in Eisenach einen Kurs zur Handy-Fotografie an. Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer lernen ab Mittwoch, 19. April, jeweils 17.30 bis 19 Uhr, an vier Terminen das Fotografieren und Filmen mit dem iPhone in Theorie und Praxis. Kursleiterin Elisabeth Heilwagen vermittele, welche Kameramöglichkeiten das Smartphone von Apple zu bieten habe und wie Bilder nachbearbeitet, archiviert und versendet werden könnten. Es finden genügend praktische Übungen statt, und die Teilnehmenden tauschen sich auch auf der vhs.cloud über ihre Bilder und Erfahrungen aus. Die Gebühr beträgt 28,80 Euro.

Anmeldung unter: www.vhs-wartburgkreis.de/programm/arbeit-und-beruf-it