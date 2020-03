Das ZDF zeigt am Montag einen Historienfilm mit Francis Fulton-Smith. Der Schauspieler ist in Eisenach bekannt „Familie Dr. Kleist“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Francis ist mit dabei

Nein, ich möchte an dieser Stelle nicht darüber schreiben, dass inzwischen in einigen Supermärkten die Einkaufskörbe desinfiziert werden, die Kassierinnen endlich hinter Plexiglas-Scheiben sitzen oder Kunden nur noch einzeln einkaufen dürfen, weil einige die Besorgungen immer noch mit einem Familienausflug, einschließlich Kindern und Großeltern, verbunden haben.

Ich möchte an dieser Stelle einen Historienfilm empfehlen, den das ZDF am Montag um 20.15 Uhr zeigt: „Ein Dorf wehrt sich – Das Wunder von Altausee“. Es spielt jemand mit, den die Eisenacher nur allzu gut kennen. Francis Fulton-Smith, Hauptdarsteller in der in unserer Stadt gedrehten Fernsehserie „Familie Dr. Kleist“, ist in der Rolle des Bergwerk-Direktors Waldstetter zu sehen.

Es geht um einen Kunstschatz, den die Nazis am Ende des Zweiten Weltkrieges unter Tage versteckt haben, um ihn vor den Bombenangriffen der Alliierten zu schützen. Doch als die Niederlage immer näher rückt, gibt Hitler den Befehl, die Kunstwerke zu zerstören. Der Film nimmt eine wahre Geschichte aus einem Salzbergwerk in Oberösterreich auf, wo dank mutiger Bergleute die Sprengung der Stollen verhindert worden ist.

Wenn man jetzt schon mehr als sonst Fernsehen guckt, sollte es wenigstens etwas sein, was sich anzuschauen lohnt.