Frau Holle ist nicht müde

Wetterfrosch Eberhard Dachsel ist sich sicher, der Lenz kommt bald.

Halt, halt!, rief der Winter am Mittwoch. Auch wenn ihr Meteorologen und eure Wetterfrösche nicht ganz uneigennützig den Frühlingsanfang auf den 1. März vorverlegt habt; noch stecken wir im Winter! Schaut nur richtig auf den Kalender. Erst am 20. März steht dort: Frühlingsanfang. Ich, der Winter bin noch einige Tage Herr im Haus!

Und ein Blick in den Eisenacher Wetterkalender bestätigt es: Wechselhaftes Wetter, oft mit Kälte und Schnee ist da in der ersten Märzdekade zu lesen. Eine geschlossene Schneedecke, die sich tagsüber bis auf elf Zentimeter häufte, war der unübersehbare Beweis dafür, dass Frau Holle noch nicht der Frühjahrsmüdigkeit verfallen ist.

Im Immerwährenden Wetterkalender wird auch noch an den sogenannten Märzwinter erinnert. In der dritten Märzdekade haben Väterchen Frost und Frau Holle in vielen Jahren noch einmal einen frostig-weißen Auftritt. Auch wenn Schneeglöckchen und Krokusse schon den Vorfrühling verkündeten. Sie und voreilige Frühlingsgefühle begrub erst einmal eine dicke Schneedecke.

Trotzdem gibt der Frühling nicht auf. Mit der täglich höher steigenden Sonne hat der Lenz eine starke Verbündete. Zum Wochenende wird Klärchen die kalte Jahreszeit erst einmal etwas zurückdrängen. Dann soll sich der angesagte Niederschlag wieder in flüssige Form verwandeln. Doch in Richtung Monatsende fällt die Temperaturkurve – so die derzeitige Prognose – verdächtig nahe an den Gefrierpunkt.

Bleibt zu hoffen, dass Frau Sunna zum Eisenacher Sommergewinn Herrn Winter dann doch in die Schranken weist.