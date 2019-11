Zum Internationalen Aktionstag „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ gab es gestern von Frauenhaus Eisenach und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Ulrike Quentel einen Info-Stand im Rathaus, eine Filmvorführung im Capitol-Kino und die wehenden Fahnen mit dem Motto „Frei leben – ohne Gewalt“ vor dem Rathaus.

Am Stand gab es vor allem Informationen zum kostenlosen Hilfetelefon für von Gewalt betroffenen Frauen, aber auch für Multiplikatoren wie Arbeitgeber, Nachbarn oder Verwandte dieser Frauen. Zudem wurde über die Forderung informiert, dass es im Prostitutionsschutzgesetz bessere Regelungen zum Ausstieg von Frauen aus Prostitution geben muss.

Im Frauenhaus Eisenach sind die Zahlen seit dem deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2016 weitgehend konstant. 2018 bot das Frauenhaus 30 Frauen mit 36 Kindern, zumeist im Alter bis 3 Jahren, Zuflucht. In 17 Fällen waren es Frauen mit Migrationshintergrund (Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, Iran, Tschechien, Philippinen) und weitere Länder), in 13 Fällen ohne.

18 Frauen wohnten davor in Eisenach oder dem Wartburgkreis, acht aus anderen Kommunen aus Thüringen und vier aus Nachbarbundesländern wie Hessen. 19 Frauen waren verheiratet oder in einer Partnerschaft lebend, die übrigen ledig oder geschieden. Alle waren von psychischer, physischer, sexueller oder ökonomischer Gewalt betroffen.

So wie jeder Fall natürlich ein Einzelfall ist, war auch die Dauer des Aufenthaltes im Frauenhaus sehr unterschiedlich. Da reichte die Spanne von zwei bis 141 Tagen. Mehrere Frauen hatten bereits mehrfach Schutz im Frauenhaus gesucht, für 19 war es der erste Aufenthalt. In der überwiegenden Zahl waren die Ehemänner/Partner die Täter, in fünf Fällen ein anderer männlicher Verwandter.

Acht Frauen bezogen aus dem Frauenhaus heraus eine eigene Wohnung, neun kehrten zu ihrem Misshandler zurück, weitere zogen ebenfalls wieder in ihre Wohnung, aber erst nachdem der Partner diese verlassen hatte. Frauenhaus-Leiterin Sylke Hartung: „Wir bieten viele Arten an Beratung und Hilfestellung an, aber die Entscheidung, wo sie dann hingehen, fällen die Frauen natürlich allein“.