Der Ticketautomat am Eisenacher Busbahnhof (Archiv).

Freie Busfahrt für ukrainische Flüchtlinge endet am 31. Mai

Wartburgkreis. Ab dem 1. Juni 2022 müssen sie laut einer Mitteilung für Fahrten in Linienbussen ein Ticket erwerben.

Die in der Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion (VGW) zusammengeschlossenen Busunternehmen gewährten Geflüchteten aus der Ukraine drei Monate lang die kostenlose Nutzung aller Linienbusse im hiesigen Verkehrsgebiet. Diese kostenlose Nutzung für ukrainische Flüchtlinge in den Bussen der VGW endet zum 31. Mai. Ab 1. Juni, so die Mitteilung der VGW, müssten Fahrscheine regulär gekauft und erworben werden. Die Beförderung erfolge nur mit gültigem Fahrschein.