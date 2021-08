Freie Waldorfschule Eisenach: Der Zwischenbau wächst in den Himmel

Eisenach. Welches Ausmaß die Erweiterung der Freien Waldorfschule Eisenach tatsächlich hat, wird jetzt in der Rohbauphase erst richtig deutlich.

Mächtig gewaltig. Der Kultspruch aus den Olsenbande-Filmen passt in diesen Tagen und Wochen auch zur Erweiterungsbau der Freien Waldorfschule. Was die Bauzeichnungen anfangs nur vermuten ließen, wenn überhaupt, erhebt sich nun unübersehbar und hoch in den Himmel: der aufgestockte Zwischenbau der beiden Schulteile an der Thälmann-Straße. „Ich war beim ersten Anblick auch von der Dimension beeindruckt“, sagt Sabine Thiebe, die Vorsitzende des Vereins Freie Waldorfschule Eisenach.

Der Bau, der vor den Sommerferien im vergangenen Jahr begonnen hatte, laufe nach Plan. Ein Gutteil des Weges ist geschafft, viel Arbeit liegt allerdings auch noch vor den Bauleuten und Handwerkern. Im Dezember soll der Rohbau stehen. Dann geht es innen weiter. Die anfangs kalkulierten Kosten von 3,62 Millionen Euro sind unter dem Eindruck gestiegener Baupreise schon Makulatur.

Der Vorstand des Waldorfvereins hat auch den Fördergeldantrag beim Land entsprechend nachjustieren müssen, sagt Sabine Thiebe. Ursprünglich war eine Landesförderung des Schulprojektes von 2,26 Millionen Euro vorgesehen. Der Anteil, den die freie Schule selber für das Projekt aufbringen muss ist dennoch nicht von Pappe. Mit 50 Euro Spende kann übrigens einer von 260 Stühlen für den Saal finanziert werden, auf dem der Name des Spenders verewigt wird. Mit der Schulerweiterung werden vor allem neue Unterrichtsräume geschaffen. Im Dachgeschoss, quasi im Adlerhorst der Ernst-Thälmann-Straße, entsteht der Sportsaal der Schule. Mit Beginn des neuen Schuljahres werden sich Schüler und Lehrer weiter auf das Nebeneinander mit den Bauleuten einstellen müssen.

Seit 1995 gibt es die Freie Waldorfschule in Eisenach. Etwa 300 Mädchen und Jungen lernen in den Klassen 1 bis 13 derzeit. Sie ist die einzige Schule im Altkreis Eisenach mit dem Prädikat „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“.