Mit einem Gastspiel des Duos „Ranzig, aber geht noch“ aus dem Kreis Lippe (Nordrhein-Westfalen) startete das Theater am Markt (TAM) am Freitagabend im Hof der Brauerei in den coronabedingten Open-Air-September. Gut zweieinhalb Stunden verwöhnten Sänger Wulf Dominicus (links) und Pianist Andreas Wellmann mit bissigen bis lustigen Lieder an der Schmerz- beziehungsweise Scherzgrenze die knapp 50 Zuschauer. Gleich im ersten Song bekamen die Aktiven der freien Eisenacher Bühne aus dem Stegreif ihr Fett weg. Zudem verabschiedeten und begrüßten Vereinsvorsitzender Andreas Artschwager sowie TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey die bisherige FSJ-lerin Julia Pommerening und begrüßten die Neue an Bord, Ida Frankenberg aus Heiligenstadt.