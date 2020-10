Freiheit und Menschenwürde sind Ideale für eine Eisenacher Schule

Freiheit – ein verbindendes Motiv der Festveranstaltung zum Jubiläum 25 Jahre Freie Waldorfschule Eisenach-Wartburgkreis. Ein Gedicht mit Zitaten wie „der Wunsch, Ketten zu brechen“ und „frei sein“ setzten Schüler der zwölften Klasse mit Eurhythmie um – in wallenden weiß-roten Gewändern zeigten sie Gesten von Weite, Öffnung, Schönheit mit anmutigen Bewegungen. Die Artistikgruppe der Schule begeisterte darauf mit einer faszinierenden Show mit Lichteffekten.

Lehrerin Christiane Kühnert zitierte in ihrer Begrüßungsrede Goethe, wonach ein Einzelner nicht viel erreiche, „aber wenn viele sich zur rechten Stunde verbinden“, dann könnten Ideale umgesetzt werden – so wie vor 25 Jahren, als Eltern die Idee verwirklichten, eine Waldorfschule in Eisenach zu gründen.

Festredner Marcus Schneider Foto: Susanne Sobko

Bald darauf hielt Marcus Schneider, Dozent für anthroposophische Pädagogik, Philosoph und Pianist aus Basel, einen Vortrag in Eisenach und ist seitdem Stammgast.

Nicht vordergründig für Geld arbeiten, sondern um Gemeinschaft zu dienen

Schneider erinnerte an die Philosophie des Waldorf-Gründers Rudolf Steiner, der drei Leitgedanken für die Pädagogik festgelegt habe: Das Kind in Liebe erziehen, in Ehrfurcht aufnehmen, in Freiheit entlassen. Steiner habe gar nicht eine neue Pädagogik erfinden wollen, sondern sein wichtigster Antrieb sei es gewesen, Kinder so zu schulen, dass sie zum „Ferment für die Gesellschaft werden“ und anders denken lernen, um die Welt zu verändern. Dass sie vor allem lernen, dass man nicht vordergründig für Geld arbeite, sondern um der Gemeinschaft zu dienen, um „aus eigenem Impuls heraus schöpferisch für andere Menschen tätig zu werden“; dass sie lernen, „ihre Liebe in der Arbeit auszudrücken“.

Deshalb dürfe nie das spätere Erwerbsleben die Ziele der Schule bestimmen, sondern die Menschenwürde, damit Kinder frei aus sich heraus das erkennen, was sie zum Menschen macht, was ihre richtige Stellung zur Gesellschaft ist. Für Steiners Ideal von Schule sei das Bild einer Pflanze beispielgebend: Als Wurzel das Menschen- und Geschichtsbild, aus der sich Stängel und Blätter bilden und schließlich die Blüte mit Samen wächst – in den Kindern solle geweckt werden, was sie der Welt geben wollen. Hier dürfe keine Ideologie entstehen.

Beziehung von Mensch zu Mensch nicht vernachlässigen

Wichtig sei das richtige Verhältnis von Erinnern und Vergessen, Gedächtnisbildung und Phantasie. Kinder bräuchten starke und bewusste Erlebnisse, um dann vergessen zu können, und dann das Vertrauen zu entwickeln, dass das Vergessene zur rechten Zeit als Intuition wieder aufsteigt. Hier folgte sein Brückenschlag zum medialen Zeitalter: Hier sei kein Vergessen möglich, hier verliere der Mensch die Intuition. Dass „unerhört viel Geld“ in die Digitalisierung von Schulen gesteckt wird, hält er für fatal – für ihn darf der Unterricht nur so weit digitalisiert werden, wie „die Beziehung von Mensch zu Mensch nicht vernachlässigt wird“. Digitales Homeschooling hält er nicht für zukunftsfähig, der Mensch müsse das Medium bleiben, das Digitale nur Instrument, „sonst wird der Mensch selbst zum Instrument“.

Aber er ist zuversichtlich, dass junge Menschen erkennen, dass sie Probleme nur mit Intuition lösen können. Dafür sei Vertrauen nötig, und hier zitierte er den Hirnforscher Gerald Hüther, der gerade ein Buch über Angst veröffentlicht hat: Angst sei ein großartiges Mittel, damit Menschen neue Wege einschlagen, aber dazu bräuchten sie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Gesellschaft. Die meisten Menschen reagierten derzeit bei Angst jedoch mit Obrigkeitshörigkeit oder Skepsis – der Weg der Freiheit sei eine Gratwanderung, und Pädagogik müsse das Vertrauen der Kinder fördern, „dass es gut wird“.

Schneider zitierte Paracelsus: „Jedes Zeitalter bringt Gesundheiten, die sich an die Seite der Krankheiten stellen“. Christiane Kühnert entließ mit dem Gedicht „Der freie Mensch“ – da war sie wieder, die Freiheit als verbindendes Element.