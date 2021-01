Freude über Kleinigkeiten

In diesen tristen Zeiten mangelt es nicht an Hinweisen von Experten, wie man die eigene Laune verbessern könnte. Eine davon hörte ich am Morgen im Autoradio auf dem Weg zu einem beruflichen Termin: Man sollte sich an Kleinigkeiten erfreuen.

Tatsächlich erfreute ich mich wenig später an einer solchen Kleinigkeit. Jeder Brillenträger kennt das Problem, im Nebel zu stehen, wenn er die Mund-Nasen-Maske aufsetzt. Zwar gibt es so genannte Antibeschlag-Mittel, aber ich hatte am Morgen vergessen, meine Brille damit zu präparieren. Zu meinem Glück half mir die nette Mitarbeiterin am Empfang der Firma Ruhlamat in Marksuhl mit einem Spray aus, so dass ich wieder einen klaren Durchblick hatte.

Auch ihre Begründung hat mir gut gefallen: „Wir müssen als Brillenträger doch solidarisch sein.“ Mitarbeiterinnen der Eisenacher Stadtbibliothek wiederum sorgten für den nächsten freudigen Moment. Per E-Mail hatte ich eine Bestellliste an Büchern übermittelt, und einen Tag später konnte ich mir bereits den mit meinen Lektüre-Wünschen gefüllten Beutel an der Tür abholen.

Diesen Service kann ich jedem nur empfehlen, der sich im Moment vielleicht mangels Kontakten zu Freunden langweilt oder es überdrüssig ist, sich jeden Abend Impfbilder im Fernsehen anzusehen.