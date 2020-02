Freude über Zuschlag für Eisenacher Werk

„Mit der Zusage, ab 2021 die Serienproduktion für 48-Volt-Batterien im Eisenacher Werk zu starten, stellt Bosch die Weichen für die weitere Gestaltung der Wartburgregion und ein dynamisches und nachhaltiges Wachstum“, findet Robert-Martin Montag, aus Ruhla stammende Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion in Erfurt.

Das Unternehmen mit seinen rund 2000 Mitarbeitern hatte tags zuvor angekündigt, 80 Millionen Euro in den Eisenacher Standort am Wartenberg zu investieren, um dann 80 Mitarbeiter in der Batterieproduktion zu beschäftigen. Das Thüringer Werk ist bereits seit 2016 das Leitwerk im Bosch-Konzern für die Batterietechnik. Für die Produktion hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit mit einem chinesischen Unternehmen vereinbart, das zunächst aus China, später dann von einem Neuwerk bei Erfurt die Batteriezellen liefern soll. Beliefert werden soll vor allem der europäische Markt.

Mit den neuen Batteriezellen könnten Spritverbrauch und CO 2 -Ausstoß von Verbrennungsmotoren um bis zu 15 Prozent reduziert werden, berichtet Montag. Damit erweise sich Eisenach als Herzkammer des Automobilbaus in Thüringen. Eisenach bleibe weiterhin ein leistungsstarker Motor für die Thüringer Wirtschaft und Garant für Arbeitsplätze. Montag: „Die Wartburgregion blickt nicht nur auf eine 120 Jahre lange Geschichte im Automobilbau zurück, sondern bleibt eine Innovationsregion für die Zukunft.“

„Das ist großartig“, freut sich auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). „Wir unterstützen das Vorhaben und sind froh, hier bei uns die hochqualifizierten Fachkräfte zu haben.“ Für sie ist dabei auch eines wichtig: Bosch hatte in einer Mitteilung zudem die Wettbewerbsfähigkeit der Wartburgstadt als Kriterium dafür herausgehoben, warum das Eisenacher Werk den Zuschlag für die Batteriefertigung erhalten habe. Für die Oberbürgermeisterin ist das „eine Punktlandung des Wirtschaftsstandortes Eisenach“.