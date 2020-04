Eisenach. „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“: Tanya Ebenau und Georg Erdmann mit „All of me“.

Freudentränen durch die verbindende Kraft der Musik

„All of me“ heißt das Stück, das in der Reihe der „Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte“ am Montag, 27. April, 10 Uhr, auf der Playlist (über die Internetseite dieser Zeitung) freigeschaltet wird. Gesungen wird es eigentlich von John Legend, für die Wohnzimmer-Konzerte haben es aber Tanya Ebenau und Georg Erdmann als instrumentale Version aufgenommen.

Tanya Ebenau (27) ist angehende Grundschullehrerin und spielt bei den Doolin Tunes und der Golden Mary Band. Ihr Lebensgefährte Georg Erdmann (42) ist Geschäftsführer eines unabhängigen Versicherungsmaklers, freiberuflicher Fotograf und Musiker. Er spielt auch bei der Sandra Peschke Band und Sonne Ost.

So decken sie Musikstile von Irish Folk über Swing bis hin zu Punkrock ab – bisher meist in getrennten Projekten. Eine Anfrage aus der Familie brachte sie dazu, das gemeinsame Musizieren zu vertiefen. Das führte zu einigen Auftritten auf Hochzeiten von Familie und Freunden. Da aktuell natürlich keine Konzerte stattfinden können, spielen Tanya Ebenau und Georg Erdmann seit einiger Zeit vor Altenheimen, natürlich im Freien und mit reichlich Abstand.

Dabei ist die eine oder andere Freudenträne bei Bewohnern und Pflegekräften nicht ausgeblieben. Ebenau: „Musik ist eine verbindende Kraft und die wollen wir nutzen, um Menschen zusammenzubringen, und wenn es virtuell ist.“ Deswegen machen sie bei den Eisenacher Wohnzimmerkonzerten mit und hoffen, dem ein oder anderen ein wenig Ablenkung in dieser Krise zu verschaffen. Wer auch an der Aktion teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an: p.rossbach@tlz.de und bekommt dann alle Informationen, wie es funktioniert.

Hören kann man die „Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte“ auf der Homepage dieser Zeitung.