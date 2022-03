Frieden üben ohne Stillstand

Susanne-Maria Breustedt über die Fastenaktion „Sieben Wochen ohne ...“ vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine.

Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand. Als die Nachrichten vom Kriegsausbruch in der Ukraine kamen, schien dieses Motto plötzlich vollkommen falsch. Man möchte doch „Halt!“ schreien und „Waffenstillstand sofort!“ Müsste man nicht schnell noch ein anderes Motto für die diesjährige Fastenzeit finden? Ich denke, das ist nicht nötig. Wir können uns vornehmen, den Frieden zu üben und darin keinen Stillstand zuzulassen – auch nicht angesichts von Krieg. Frieden ist nicht starr. Frieden ist nicht einfach da, er muss gemacht werden und geübt. Üben wir gemeinsam Frieden.

Lassen wir nicht zu, dass uns Angst und Ratlosigkeit zum Stillstand bringen. Fasten wir Streit und Gewalt. So leitet Frank Muchlinsky für die Evangelische Kirche in Deutschland die gerade beginnende Fastenaktion Sieben Wochen ohne…. Stillstand ein. In Vorbereitung auf die Fastenzeit erinnere ich mich an einen Nachbarn aus meiner Kindheit, der morgens um vier unterwegs war, um den Tag zu beginnen: Schuhe putzen, Katze füttern, die ersten frischen Brötchen vom Bäcker direkt aus dem Backofen bekommen, nach den Beeten im Garten schauen und beim Morgentau Unkraut jäten oder im Winter Feuer anmachen.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon als Kind bewunderte ich seine ruhige Ausdauer, mit der er den ganzen Tag unterwegs war, unterbrochen nur von den Pausen zu den Mahlzeiten oder am frühen Abend. „Durchziehn“, sagte er, „du musst alles in Ruhe machen, aber durchziehen, damit der Körper nicht auslaugt.“ Am Ende des Tages hatte er mit seiner Sense die große Wiese gemäht oder die Straße rings um seinen Hof gefegt, Äpfel gepflückt oder Bäume beschnitten. Er war als junger Mann in den Krieg einberufen worden und traumatisiert nach Hause zurückgekehrt.

Damals gab es dieses Wort noch nicht für die Menschen, die in den Augen der übernächsten Generation vielleicht etwas altmodisch oder gar wunderlich wirkten. Er hatte seine Therapie gefunden. Über die Zeit an der Front und in Gefangenschaft sagte er nur, dass er ganz schnell gelernt habe, dass es nicht die oder die oder gar den Feind gibt, sondern nur Menschen, die in Frieden ihrem Tagwerk nachgehen wollen.

Sieben Wochen ohne Stillstand beten für den Frieden, in aller Ruhe, mit dem Blick auf das Leid der Menschen, die gerade alles verlieren. Beten darum, dass Menschen sich nicht zu Feindbildern verführen lassen, den Krieg nicht in ihre Köpfe und Familien lassen. Beten für liebevolle Zeichen gegen die Gewalt, für alle, die sich jetzt unermüdlich in Nächstenliebe üben. Dazu laden die Wochen vor Ostern ein: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten; denn du unser Gott allein.

Susanne-Maria Breustedt ist Pastorin im Evangelischen Pfarramt Creuzburg