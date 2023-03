Friedenseiche steht an der Wartburgauffahrt

Eisenach. Ein Eisenacher Verein sammelt Spenden für den Schutz der Friedenseiche an der Wartburgauffahrt.

Der Verein zur Erhaltung des Eisenacher Südviertels will die Friedenseiche besser schützen, die an der Wartburgauffahrt steht. Sie wurde 1871, am Ende des Deutsch-Französischen Kriegs, gepflanzt. „Seit einem Jahr tobt in der Ukraine ein grausamer Krieg. Wir wollen in Eisenach an den Frieden erinnern, am Fuße der Wartburg, wo die Friedenseiche steht“, betont der Vereinsvorsitzende, Thomas Herrmann. Interessierte sind am Dienstag, 28. März, 16 Uhr, vor Ort eingeladen: letzte große Rechtskurve, gegenüber Cranach-Denkmal. Eine Hinweistafel auf die Eiche und eine Sitzbank sind vorgesehen. Dafür werden Spenden gesammelt.

Kontakt per E-Mail kontakt@vees-ev.de oder Telefon 03691/29970