Friedenslicht wird in Eisenach verteilt

Pfarrer Armin Pöhlmann von der Kirchengemeinde Eisenach, Nikolai- und Petersbezirk, (links) sowie der neue katholische Pfarrer an der Elisabethkirche (rechts) entzünden vom in der roten Laterne geholten Friedenslicht jeweils eine Kerze, damit sich Gottesdienstbesucher daran ihre Laternen entzünden können.

Eisenach. Bei ökumenischen Gottesdienst in der Elisabethkirche verbreitet sich Friedenslicht geschwind in der Wartburgregion.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in Eisenachs katholischer Elisabeth-Kirche verbreitet sich am späten Sonntagnachmittag das Friedenslicht von Bethlehem geschwind in Eisenach und der nördlichen Wartburgregion. „Ich habe das Licht heute Nachmittag in Schwabhausen geholt – der Leiter der Pfadfinder von Georgenthal hatten es zuvor in Neudietendorf bekommen“, erzählte am Rande der kleinen Andacht Armin Pöhlmann, evangelischer Pfarrer für den Nikolai- und Petersbezirk der Kirchengemeinde Eisenach. Der neue Pfarrer der katholischen Großpfarrei für Eisenach, Gerstungen, Ruhla, Salzungen und Liebenstein, Christian Bock, spricht über das in Bethlehem entzündete Licht von „einem Zeichen des Friedens, der Verbundenheit und des Lebens“.