Friedenslicht wird von Eisenach aus zum Lauffeuer

Mit Kerzen im Glas oder in Laternen waren die Menschen am Sonntagabend in die Elisabethkirche nach Eisenach gekommen, um dort die Friedensflamme für ihren Ort oder ihre Institution abzuholen. Zahlreiche Kerzen wurden bei einem Friedenslicht-Gottesdienst entzündet, die dann von ihren Trägern in alle Himmelsrichtungen gebracht und ausgesendet wurden.

Entzündet wurden die Kerzen in Eisenach an jenem Friedenslicht, das Petra Schremmer und ihr Neffe drei Stunden zuvor aus Erfurt nach Eisenach gebracht hatten. Sie hatten ihre Kerzen auf dem Domplatz an jenem Licht entzündet, das den weiten Weg aus Bethlehem zurückgelegt hatte – aus der Stadt, in der Religionsstifter Jesus Christus geboren wurde.

Von Bethlehem nach Eisenach

Das jährliche Friedenslicht in der Vorweihnachtszeit ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks. In Deutschland wird das Licht als Gemeinschaftsaktion verschiedener christlicher und einer muslimischen Pfadfinderorganisation weitergeben. In Zügen wurde das Licht über Wien und München weiter nach Deutschland transportiert. So kam es schließlich auch in Erfurt und Eisenach an.

Gesandte von Polizei, Feuerwehr und anderen Organisationen, aber auch Vertreter von Kommunen, wie Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) oder der Treffurter Bürgermeister Michael Reinz (parteilos), kamen in die Elisabethkirche. Für Ruhla holte eine Abordnung der „Rühler Lüter“ das Licht in die Bergstadt – ausgerüstet mit gleich drei Laternen. In den einzelnen Orten werden die Kerzen jetzt bis zu Heilig Abend an zentralen Orten brennen, etwa in Rathäusern, wo Menschen sich ihr Friedenslicht ebenfalls entzünden können.

Gospelchor begleitet Gottesdienst musikalisch

Unter das Motto „Mut zum Frieden“ stellte Pastor Marco Linndörfer von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde seine Predigt in der katholischen Elisabethkirche. Frieden im Großen wie im Kleinen, unter Staaten wie unter Nachbarn und den Appell „Frieden schaffen ohne Waffen“ aus der Friedensbewegung der 80er Jahre stellte der Prediger in den Mittelpunkt. Seine Worte erreichten die Zuhörer.

Das tat auch die Musik des Gospelchores Eisenach, der den Friedenslicht-Gottesdienst musikalisch begleitete. Tags zuvor hatte der knapp 40-köpfige Chor in der Annenkirche vor etwa 300 Besuchern ein emotionales wie mitreißendes Konzert gegeben, dass einem Großteil des Publikums Gänsehautmomente verschaffte und die Qualität des von Thomas Wagler geleiteten Klangkörpers unterstrich. Die Annenkirche konnte nicht alle Menschen fassen, die den Gospelchor Eisenach hören und erleben wollten. Einige Besucher waren mangels Sitzplatz wieder abgedreht. Für das nächste Jahr liebäugelt der Chor mit der größeren Georgenkirche als Konzertort.

Chor und Publikum singen gemeinsam Weihnachtslieder

Wer den Gospelchor in der Annenkirche erleben durfte, war imponiert von einer Darbietung mit großer Leidenschaft, einer Prise vorweihnachtlichem Pathos und mitreißender Leichtigkeit auf der Zielgeraden. Im Zwischenteil hatte der Chor das Publikum zum Mitsingen von Weihnachtsliedern eingeladen, was dankend angenommen wurde. So kamen Chor und Besucher buchstäblich in Einklang.

Dass der Friedenslicht-Gottesdienst parallel zur Aufführung des Weihnachtsoratoriums in der Georgenkirche angesetzt war, bedauerten Mitwirkende, die gerne beide Veranstaltungen besucht hätten.