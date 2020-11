Seitens der Stadtverwaltung wird ein erneuter Versuch unternommen, die Friedhofsgebühren zu erhöhen. Die Ausnahme bilden Beisetzungen in einer Baum-Gemeinschaftsgrabstätte. Sie sollen weniger kosten.

Der Versuch, im letzten Jahr die Gebühren zu erhöhen, war von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke) gestoppt worden, nachdem sich in den Vorberatungen abgezeichnet hat, dass es keine Mehrheit im Stadtrat geben würde. Zurzeit sind die Kosten nicht gedeckt und die Verluste müssen aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Das Landesverwaltungsamt als oberste Behörde hat eine neue Kalkulation verlangt. Damit wurde das Institut für Public Management in Berlin beauftragt.

Gesamtaufwendungenvon fast einer Millionen Euro

Für das Institut informierte Benjamin Wagner am Montagabend zur Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Beteiligungen und Rechnungsprüfung, wie die neuen Gebühren berechnet worden sind. Er war per Video zugeschaltet. Der Unterschied zum Vorjahr ist, dass es eine leichte Korrektur nach unten gab. Grund sind geringere Personalkosten in der Verwaltung nach organisatorischen Veränderungen.

Die Spanne der Steigerungen liegt zwischen drei Prozent für Erdbestattungen im Erdwahlgrab mit Trauerfeier – das ist mit 3.024 Euro ohnehin die teuerste Form – bis 46,1 Prozent für eine Beisetzung in einer Urnengemeinschaftsanlage mit namentlicher Nennung im Einzelgrab und Trauerfeier.

Die Gesamtaufwendungen für die Eisenacher Friedhöfe betragen im nächsten Jahr laut den Berechnungen des Instituts rund 956.000 Euro. Diese müssen möglichst kostendeckend finanziert werden. Es ist ein kompliziertes Prozedere, das Benjamin Wagner im Ausschuss erläuterte. Abgezogen werden beispielsweise die Kosten für die Kriegsgräberfürsorge oder die Pflege von Ehrengräbern. Auch die Diakonissengräber müssen herausgerechnet werden, weil die Gebühren dort nicht kostendeckend sind und andere Nutzer damit nicht belastet werden dürfen. Aber das sei seitens der Stadt „gewollt“. Grundsätzlich gilt laut Benjamin Wagner: „Je größer die Gräber sind, um so teurer.“ Neben der Grabfläche spielt die Nutzungsdauer eine Rolle.

So wird eine Wahlgrabstätte für Erdbestattungen mit einem Nutzungsrecht für 50 Jahre angeboten. Das ist für den Fall gedacht, dass Muslime ihre Angehörigen bestatten wollen. Allerdings kann es es sein, dass diese Möglichkeit gar nicht gewählt wird, sondern eine der anderen Bestattungsformen, wies Benjamin Wagner hin. Eine 50-jährige Nutzung in besagter Grabstätte kostet 3.018 Euro.

In Eisenach soll außerdem eine Grundgebühr für die Friedhofskapelle erhoben werden, auch wenn die Trauerfeier dort nicht stattfindet. Bei 593 Bestattungen im letzten Jahr ist 366 Mal die Kapelle genutzt worden. Die Tendenz ist seit Jahren fallend. Doch die Kapelle, so die Argumentation, muss erhalten werden. Folglich sollen die Kosten auf alle verteilt werden. Die Grundgebühr beträgt 106,70 Euro je Bestattungsfall. Sollte die Kapelle tatsächlich für die Abschiedsfeier in Anspruch genommen werden, kommen weitere 106,70 Euro dazu.

Im Ausschuss stimmte eine Mehrheit bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen für die neuen Friedhofsgebühren. Das gilt als Empfehlung für den Stadtrat am 1. Dezember.