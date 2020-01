Frist für den Baum

Die Hängepyramide dreht sich, der Schwibbogen leuchtet und die vier Kerzen am Adventskranz sind noch nicht runtergebrannt. Aber wann räumt man den Weihnachtsschmuck wieder weg?

Die Ansichten darüber gehen im Verwandten- und Bekanntenkreis weit auseinander. Die einen haben schon alles weg, andere warten noch. Auch in den Geschäften in der Eisenacher Innenstadt wird es ganz unterschiedlich gehandhabt. In einigen Schaufenstern hängen noch glitzernde Kugeln, während in anderen bereits für den Fasching geworben wird.

Die Weihnachtssterne, die diesmal den Eisenacher Marktplatz stimmungsvoll beleuchtet haben, sind am Dienstag abgehängt worden, und vor der großen Fichte war ein Container aufgestellt. Darin wird der Eisenacher Weihnachtsbaum landen, der aus insgesamt 18 begutachteten Exemplaren ausgewählt und vom Familienunternehmen Innenausbau Schwertfeger gestiftet worden ist. Seine Tage sind eindeutig gezählt.

Mir persönlich ist Mariä Lichtmess am 2. Februar sympathisch als Frist für den Weihnachtsschmuck. Weil es bis dahin noch etwas Zeit ist, die abendliche Gemütlichkeit bei Kerzenschein und Räucherduft zu genießen. Aber irgendwann ist es auch genug und dann verschwinden Engelchen und Co. in Kisten und Beuteln.