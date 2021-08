Frohe Nachrichten in dunklen Zeiten

Pfarrerin Christine Voigt über Hoffnung und Trost

Wann wird es endlich wieder Meldungen, Themen und gewaltfreie Kommunikation geben, die uns nicht noch mehr belasten und erschrecken, sondern ermutigen und Freude auf den nächsten Tag wecken?

Ausgerechnet das schlimmste Ereignis der letzten Zeit hat Hoffnung geweckt auf eine menschliche Zukunft. Die Flutkatastrophe hat unsägliches Leid über viele Mitmenschen ausgeschüttet, und noch lange wird es dauern, bis ihre Folgen ausgestanden sind. Dass so viele alsbald nicht nur ihre Geldbeutel, sondern auch sich selbst aufmachten, um zu helfen, ist eine frohe Nachricht.

Freundliche Töne könnten gelegentlich im Wahl-„Kampf“ zu spüren sein und Respekt gegenüber dem politischen „Gegner“, ganz zu schweigen davon, dass gute Nachrichten über Fortschritte im Kampf gegen Corona Gesprächsthema werden und nicht nur neuen Streit und Besserwisserei die Hoffnung verdunkeln.

Selbst das Wählen könnte Hoffnungen wecken, wenn wir miteinander auf gute Nachrichten für die Zukunft unseres Landes und der ganzen Welt rechnen können und selbst dazu beitragen. Aber welchen Nachrichten können wir denn trauen?

Ich schlage die „Gute Nachricht“ auf und finde sie in der Bibel bei Paulus, der ähnliche Zeiten erlebt hat wie wir heute. Bei ihm finde ich Verständnis für die Meinung der Anderen in meiner Familie, in meinem Land, in der Welt. In solchen fragenden und auch zweifelnden Gedankengängen gibt er mir am Ende Halt und Rat mit auf den Weg. Der Apostel Paulus schreibt: Prüfe alles, behalte das Gute. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder und Schwestern: Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Prüft aber alles und das Gute behaltet.

Christine Voigt ist Pfarrerin im Pfarramt Bischofroda.