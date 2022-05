Frontscheibe zerstört: Unbekannter bewirft fahrenden Zug mit Gegenstand

Bad Salzungen. In Bad Salzungen wurde ein fahrender Zug mit einem Gegenstand beworfen. Zugführer und Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Am Montagmittag wurde ein Triebwagen der Südthüringen-Bahn kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bad Salzungen mit einem Gegenstand beworfen. Wie die Bundespolizei am Dienstag informierte, sei dabei die Frontscheibe des Zuges beschädigt worden. Der Zugführer und andere reisende Personen im Zug wurden nicht verletzt.

Die Bahn befand sich um 12.11 Uhr zwischen der Verkehrsbrücke in der Eisenacher Straße und dem Einfahrtbereich in den Bahnhof Bad Salzungen, als der Triebwagenfahrer einen Einschlag im Frontbereich der Bahn wahrnahm.

Durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass die Frontscheibe des Zuges erheblich beschädigt wurde. Auf Grund der Massivität des Schadens konnte ein Einschlag durch einen Vogel ausgeschlossen werden.

Die Suche nach einem Verursacher sei bislang ohne Erfolg geblieben. Die Bundespolizei bittet daher um Mithilfe. Wer hat am Montag, den 16.05.2022, zwischen 12 und 12.15 Uhr, verdächtige Personen, ungewöhnliche Handlungen oder Fahrzeugbewegungen zwischen der Verkehrsüberführung in der Eisenacher Straße und dem Bahnhof Bad Salzungen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise und Angaben nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter Nennung des Aktenzeichens Vg/455297/2022 telefonisch (0361 / 65983-0) entgegen.

