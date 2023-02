Früher verschmäht, heute geliebt

Norman Meißner über veränderten Stellenwert des Wartburgs.

Der Wartburg 1.3 Irmscher „New Line“ mit breitem Spoiler, Leichtmetall-Rädern, Recaro-Sitzen und vielen luxuriösen Extras kämpft nach dem Mauerfall verzweifelt gegen die Verkaufsmisere von 1990/91. Und auch der Karosserie- und Umbauspezialist Karmann aus Osnabrück stellt für den 1.3 Tourist eine erste modifizierte Variante vor, aber nach vierzig Jahren automobiler Magerkost sehnt sich der DDR-Bürger nach den Flitzern westlicher Produktion. Die Absatzzahlen rauschen im Automobilwerk Eisenach wie ein Wasserfall in den Keller. Obwohl am 10. April 1991 der letzte Wartburg vom Band rollt, trifft wenige Woche danach aber viel zu spät noch ein Großauftrag über 3000 Stück Wartburg Trans aus Griechenland ein. Der solide gebaute Wartburg bewährt sich in jahrzehntelangem Dauerstress auf den DDR-Straßen, die kaum besser als Off-Road-Terrain sind. Für ein Päckchen Kaffee oder einen symbolischen Euro schlagen Wartburg-Besitzer ihren einst geliebten Untersatz damals los. Inzwischen rufen Wartburg-Besitzer für tadellose Exemplare Verkaufspreise bis zum 30.000-fachen auf.