FSJ-ler kommen an Eisenacher Schulen

Eisenach. Künftige Lehramts-Studenten schnuppern für ein Jahr in den Beruf des Lehrers in der Wartburgstadt. Noch Bewerber für zwei offene Stellen gesucht.

Nach dem sehr erfolgreichen Versuch im vergangenen Schuljahr an der Eisenacher Jakobschule, wird es im kurz vor dem Start stehenden neuen Schuljahr nun gleich fünf Stellen an vier Grundschulen und einem Gymnasium geben. Dort haben junge Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen ein Lehramtsstudium anzustreben die Chance, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren – ab 1. September 2023 bis Ende August 2024.

Für drei Grundschulen haben die Bewerber nun ihre Verträge unterschrieben, offene Stellen gibt es noch an der Jakobschule und dem Elisabeth-Gymnasium. Für Samantha Julie Guerra (17 Jahre aus Eisenach) war dabei ihre Auswahl klar, hat sie doch ihre eigene Grundschulzeit an der Hörselschule absolviert. Ihre damalige Klassenlehrerin hatte sie nun auf ihre Anfrage zu einem möglichen Praktikum auf die FSJ-Möglichkeit hingewiesen.

Wie Samantha Julie Guerra wollen auch Paul Richard Schaffel (18 Jahre aus Schönstedt) an der Georgenschule und Jan Hendrik Engelmann (19 Jahre aus Eisenach) an der Mosewaldschule vor dem geplanten Lehramtsstudium mal tief in den Alltag des Berufes hineinschnuppern, feststellen, „ob das überhaupt was für mich ist“ (Paul Richard Schaffel). Jan Hendrik Engelmann kennt seinen künftigen Einsatzort ebenso aus eigenem Erleben, er hat das ABC an der Mosewaldschule gelernt.

Die Schulen warten schon gespannt auf den Nachwuchs. „Wir haben spannende Aufgaben“, so Jens Krumbholz, Schulleiter an der Mosewaldschule. Auch seine Kolleginnen Jana Halbig (Hörselschule) und Christiane Göpel (Georgenschule) waren bei der Vertragsunterzeichnung ihrer Schützlinge dabei und wollen ihnen „umfangreichen Einblick in die Tätigkeiten und die pädagogische Arbeit der Lehrer“ geben.

„Das ist wichtig, weil es beim Lehrerberuf weit über die reine Wissensvermittlung hinausgeht“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Die Stadt, so Dezernent Ingo Wachtmeister, sehe sich in der Verantwortung zu helfen, auch wenn der pädagogische Bereich natürlich Sache des Landes sei. Rund 18.000 Euro kommen an Kosten für die fünf Stellen über das gesamte Schuljahr gerechnet zusammen, die aber im laufenden Haushalt anteilig eingespart werden sollen. Die FSJ-ler selbst erhalten 350 Euro im Monat.

Offen sind noch die Stellen an der Jakobschule und am Elisabeth-Gymnasium. Bewerber setzen sich entweder mit der Schule direkt oder Bernd Wächter von der Schulverwaltung der Stadt in Verbindung.