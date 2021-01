FSJ-lerin in Eisenach: „Luther liegt mir mehr als Bach“

Eisenach. Zwei große Umzugs-Kisten voll mit Papier gehören gerade zur Welt von Natalie Reum aus Etterwinden. Darüber ist sie nicht unglücklich, schließlich will die 18-Jährige im Herbst 2021 ein Studium in Archivwesen oder Informations- und Bibliothekswissenschaften beginnen. Zumal ihre Mutter auch Bibliothekarin ist.

Eigentlich wollte sie diesen Studium bereits in 2020 nach ihrem Abi in Bad Salzungen beginnen, aber die Unsicherheiten auch an den Unis durch Corona haben sie dazu bewogen, erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kultur anzustreben. „Wenn ich die Erlebnisse meiner Klassenkameraden, die gleich ins Studium gegangen sind, höre, habe ich mich wohl richtig entschieden, erst einmal in die Arbeitswelt hinein zu schnuppern“, bilanziert Natalie.

Und so ist sie glücklich an ihrer FSJ-Stelle im Eisenacher Lutherhaus. „Ich hatte mich auch beim Bachhaus beworben. Aber ich glaube Luther liegt mir mehr als Bach“, lacht die Etterwindenerin. Am Anfang ihrer FSJ-Zeit half sie im September bei der Vorbereitung und Ausführung des Achava-Festivals. Dabei war sie dann auch eine Art „Hygiene-Beauftragte“, füllte Desinfektionsmittel auf, achtete darauf, dass die Besucher die Abstände einhielten und dass die Anwesenheitslisten stimmten.

Danach standen die Mitarbeit im Museumsshop, bei Ticketverkauf, Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik an – und die Suche nach einem Thema für ihr eigenes FSJ-Projekt. Und so landete sie dann eben vor den beiden Kisten mit Papier, deren Inhalt nicht nur gelesen, nummeriert und sortiert werden soll, sondern ihr auch für ihren Internet-Blog die Ideen liefert. Da ging es Natalie Reum so wie wohl den meisten Menschen, die den Namen des Mannes hören, um dessen Wirken sie sich auf Hinweis von Lutherhaus-Mitarbeiterin Cornelia Breitsprecher nun kümmert: Wer ist Willy Quandt?

Geboren 1912 war Quandt Pfarrer in Stedtfeld, ab 1945 Leiter des evangelischen Pfarrhaus-Archives Eisenach, maßgeblich an der Gründung des Lutherhauses als Museum 1956 und dessen Leiter bis 1967. „Er hat damit auch Anteil an der Erarbeitung der Position der evangelischen Kirche in der DDR“, so Lutherhaus-Mitarbeiterin Alexandra Husemeyer.

Seine dienstlichen Hinterlassenschaften standen nun einige Zeit in eben jenen zwei Kisten im Lutherhaus. Darunter sind Predigten, Aufsätze, größere Ausarbeitungen und auch lose Blätter – manches an der Schreibmaschine verfasst, einiges auch handschriftlich, ein paar Seiten auch in Süterlin. „Da muss ich mich auch erst einmal schlau machen und reinlesen“, weiß Natalie. Mittlerweile sind zwei Folgen ihres Blogs im Internet zu lesen. Darin gibt es nicht nur was zu Willy Quandt und zum Lutherhaus zu lesen, sondern auch über ihre Arbeit und wie sich gerade fühlt.

Der dritte Teil ist in Arbeit. Da hat der Lockdown auch sein Gutes, schließlich ist der Museumsshop dicht, Schülergruppen kommen nicht – Zeit für ihr Projekt. Schließlich soll nicht nur der Blog mit Bildern und Texten weiter wachsen, sondern auch Videos entstehen für Youtube und Facebook. Natalie Reum: „Aber ich freue mich auch darauf, wenn endlich wieder Menschen ins Lutherhaus kommen und hier wieder mehr Leben einzieht“.

Wer mal den Blog lesen möchte, kann dies tun – unter https://archivarumx.blogspot.com

Aus dem Leben des Willy Quandt

Zu DDR-Zeiten hat noch fast jeder Lutherhaus-Besucher das von Willy Quandt verfasste Standard-Werk „Martin Luther als Schüler in Eisenach und das Eisenacher Lutherhaus“ als kleine Broschüre in die Hand gedrückt bekommen.

Aber auch ansonsten hat er große Bedeutung für das Lutherhaus, war so etwas wie einer der Wegbereiter des Museums an sich.

Geboren 1912 war er Pfarrer in Stedtfeld und ab 1945 Leiter des evangelischen Pfarrhaus-Archives Eisenach und damit der dortigen Ausstellung „Schausammlung und Forschungsstätte Pfarrhaus und Volk“.

Er baute diese Sammlung aus und schuf den Stamm für die 1956 anstehende Eröffnung des Lutherhauses, das er dann auch leitete.

1967 ging Willy Quandt krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand und starb bereits 1968.