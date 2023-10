Führung, Backtag, Blues, Kirmesfeste und mehr

Wartburgkreis. Empfehlungen der Redaktion zum Veranstaltungswochenende in der Wartburgregion:

Wenn der Wetterbericht Recht behält, wird es am Wochenende etwas nasser und ab Sonntag dann auch deutlich kühler – kein Grund sich nicht was Feines für die freien Tage vorzunehmen. An Angeboten mangelt es in der Region ja wieder nicht.

Wer ein Faible für Jazz und Blues hat, kommt sogar am Freitag und am Samstag in der Alten Mälzerei auf seine Kosten. Am Freitag, 13. Oktober, gastiert das Shawn Jones Trio. Beginn der US-amerikanischen Band ist um 20 Uhr. Und 24 Stunden später, am Samstag, 14. Oktober, ist ebenfalls ab 20 Uhr „Steve Baker & the Live Wires“ auf der Bühne des Jazzclub zu erleben.

Beim Aktionstag „Bauen im Dorf“ wird es am Samstag, 14. Oktober, in Hallungen mit Vorträgen und Vorortbegehung Informationen, Vorgehensweisen und Umsetzungsstrategien vorgestellt werden, wie eine effiziente und nachhaltige energetische Sanierung von Bestandsgebäuden gelingen kann. Los gehts um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hallungen.

Ebenfalls für Samstag, 14. Oktober, 11 Uhr lädt der Heimatverein Seebach zu einem Backtag ein. Dann halten die Mitglieder Brot, Brötchen und Handbrot frisch aus dem Ofen an der Seebacher Heimatstube in der Hauptstraße bereit. Der Rost wird auch brennen.

Auf dem Eisenacher Hauptfriedhof beginnt am Sonntag, 15 Uhr die Veranstaltung „Der gute Ort“ im Rahmen der Achava-Festspiele. Kirstin Heinecke und Pastor i. R. Siegberg Braun bieten eine Führung zu den jüdischen Gräbern des Friedhofs. Symbolik und Geschichte der jüdischen Begräbniskultur werden vermittelt. Einen Tag (14. Oktober) zuvor gibt es im Rahmen des Festivals eine offene Gesprächsrunde im Saal der Kirchgemeinde Dankmarshausen unter dem Titel „Thüringen redet MITeinander“. Beginn: 16 Uhr.

Zum Kirmesstart wird am Freitag, 13. Oktober, in Wünschensuhl das Dorfgemeinschaftshaus wieder eröffnet. Los geht es mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr, den festlichen Teil gibt es ab 16 Uhr und danach Musik. Am Samstag heißt es für die Kirmesgesellschaft Umspiel. Am Sonntag gibt es Frühschoppen ab 10 , Kindertanz ab 15 Uhr.

Auch in Lauchröden (Zelt) und Mihla (Goldene Aue) wird drei Tage lang Kirmes gefeiert. „Meilenstein“ spielen am Samstagabend in Mihla, Sonntag ist Dämmerschoppen mit den Rosenkönigmusikanten.

Die Kirchgemeinde Neukirchen bietet am Samstag ab 14 Uhr einen Flohmarkt. Ein Antik- und Sammlermarkt ist Sonntag ab 10 Uhr in der Wandelhalle in Eisenach aufgebaut.