Blick in den Kartausgarten auf das Gebäude mit dem Teezimmer. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Eisenach. In der Wartburgstadt wird Mitte Oktober ein kostenfreier Rundgang durch ein grünen Kleinod angeboten.

Führung durch den Kartausgarten in Eisenach

Die Stadt lädt am Mittwoch, 14. Oktober, um 16.30 Uhr Bürger zu einer öffentlichen Führung durch den Kartausgarten ein. Treffpunkt ist an der Wandelhalle in der Wartburgallee. Gartenarchitekt und Gartenhistoriker Daniel Rimbach wird durch den denkmalgeschützten Park führen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine wichtige Maßnahme im Hinblick auf den Kartausgarten sind Informationsschilder für Besucher des Gartens. Mithilfe der Schilder sollen Bedeutung und Geschichte des Kartausgartens verständlich dargestellt werden, hieß es von der Stadt.