Wilhelmsthal. Zu einer Führung durch den Park Wilhelmsthal wird eingeladen. Peter Arends vom Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal wird die Gäste begrüßen.

Eine öffentliche Führung durch den historischen Fürst-Pückler-Landschaftspark von Wilhelmsthal findet erstmals in diesem Jahr am Sonnabend, 5. Juni, um 14 Uhr statt. Anders als sonst ist aufgrund der Coronabestimmungen dieses Mal eine Besichtigung von Innenräumen nicht möglich. Treffpunkt ist am historischen Nymphenbrunnen direkt an der Schlossachse. Das teilt der Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal mit.

Die Besucher werden gebeten, die Parkplätze an der Einfahrt von der B 19 oder direkt am und hinter dem Marstall zu nutzen. Der Preis für die Führung beträgt für Erwachsene fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Es ist nur Barzahlung vor Ort möglich.

Je nach Wetterlage und Interesse wird die Führung eine bis zwei Stunden dauern. Alle Eintrittsgelder kommen der weiteren Sicherung von Park und Schloss Wilhelmsthal zugute. Der Rund- und Spaziergang findet mit Peter Arends statt.

Hingewiesen wird außerdem, dass in Teilen der Anlage zurzeit Bauarbeiten stattfinden und alle Gäste unbedingt die Absperrungen zu beachten haben. Während der Teilnahme an der Führung sind die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und verpflichtend. Weiter geht aus der Pressemitteilung hervor, dass keine Toiletten zur Verfügung stehen.