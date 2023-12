Vacha Die Volkshochschule lädt ein, den Sternenpark in Vacha kennenzulernen.

Eine weihnachtliche Sternenparkführung findet am Freitag, 22. Dezember, um 17.30 Uhr in Vacha/St. Annen statt. Der imposante Nachthimmel im Sternenpark lässt die Weiten des Universums erahnen und lädt zum Verweilen und Kennenlernen ein. Bei der Sternenparkführung ist die „Natur bei Nacht“ mit allen Sinnen zu erleben. Die Teilnehmer lernen die typischen Sternbilder in den Jahreszeiten kennen und erfahren mehr zu Planeten, Mond und Sonne.

Die Führung wird von einer zertifizierten Sternenparkführerin durchgeführt. Teilnehmen können alle Interessierten ohne Altersbeschränkung mit guter Fitness. Außerdem wird empfohlen, festes Schuhwerk und warme Kleidung zu tragen sowie eine Taschenlampe für den sicheren Auf- und Abstieg mitzubringen.

Treffpunkt für die Führung ist der Parkplatz am Supermarkt Rewe in Vacha. Zu beachten ist, dass die Führung nur witterungsbedingt stattfinden kann. Bei schlechtem Wetter erhalten alle Teilnehmer kurzfristig eine Information.

Weitere Informationen zur Wanderung und zum Anmeldverfahren erhalten Interessierte von Katja Hardtke-Pforr unter Telefon: 03695/617254, und unter im Internet.