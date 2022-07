Führung durch die Kunstausstellung in Eisenach

Eisenach. Der Kunstverein Eisenach lädt zur Führung durch die aktuelle Kunstausstellung im früheren E-Werk ein.

Der Eisenacher Kunstverein bietet immer samstags Führungen durch die aktuelle Kunstausstellung im alten Eisenacher E-Werk in der Uferstraße 34 (neben dem Parkhaus) an. Die nächste Führung findet am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Noch bis 14. August stellen Künstlerinnen und Künstler der Burg Giebichenstein – Kunsthochschule Halle aus. Objekte aus Keramik, Metall, Holz oder Papier, Installationen in Bild, Schrift und Ton füllen alle drei Stockwerke des Gebäudes. Es handelt sich um einen Beitrag zum Jubiläum „500 Jahre Bibelübersetzung“. Der Eintritt ist frei, der Verein freut sich über eine Spende.

