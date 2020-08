Führung durch Schloss und Park Wilhelmsthal

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr findet am 5. September um 14 Uhr eine öffentliche Führung durch Park und Schloss Wilhelmsthal statt. Treffpunkt ist am Nymphenbrunnen. Der Vorteil für Besucher ist, dass eine Mindestteilnehmerzahl nicht erforderlich ist. Diese Führung wird Peter Arends vornehmen. Neben einem Blick in den Telemannsaal und den Pavillon besteht Gelegenheit, einen Blick in das Corps de Logis, das älteste Gebäude der Anlage, zu werfen. Den Schwerpunkt bildet ein Rundgang durch den Fürst-Pückler-Landschaftspark, alles gewürzt mit kleinen Begebenheiten sowie Historie.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Es ist nur Barzahlung möglich.