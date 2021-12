Fünf Pferde sterben bei Feuer im Wartburgkreis

Gerstungen Am Samstagmorgen brach ein Feuer in einer Stallanlage am Ortsrand von Oberellen aus. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr kam es zu einem Brand in einer Stallanlage am Ortsrand von Oberellen nahe Gerstungen im Wartburgkreis. Personen wurden nicht verletzt. Von einem Schaden im unteren sechsstelligen Bereich wird ausgegangen.

Für den Feuerwehreinsatz musste die Landstraße 1020 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

