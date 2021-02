Fünf Verletzte bei zwei schweren Unfällen im Wartburgkreis

Am Wochenende gab es zwei schwere Unfälle. Ein Renault fuhr in einen VW, der sich überschlug. Eine Frau wurde schwer verletzt

Vier Menschen bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten gab es am Sonnabend um 16:20 Uhr am Ortsausgang Barchfeld in Richtung Bad Liebenstein. Ein 51 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Renault aus Richtung Marienthal kommend in Richtung Barchfeld. In einer Rechtskurve kam er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge in den Straßengraben, der VW überschlug sich zusätzlich. Die 40 Jahre alte Fahrerin des VW wurde durch den Unfall schwer, der Fahrer des Renault sowie dessen beide Mitfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Pkw überschlägt sich zwei Mal: Fahrer verletzt

Am Sonnabend fuhr ein junger Mann mit seinem VW gegen 13:45 Uhr auf der B62 zwischen Dorndorf und Merkers in Richtung Bad Salzungen. In einer Rechtskurve verlor der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben, überschlug sich dort zweimal und kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann verletzte sich nur leicht und konnte sich aus dem Pkw befreien. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auf der B62 kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

