Fünfstellige Beute bei Einbruch in Modellbahngeschäft – Eisenacher Polizei ermittelt zu möglicher Brandstiftung

Eisenach. Nach einem Einbruch in ein Modellbahngeschäft und dem Brand eines Mopeds sucht die Polizei in Eisenach nach Zeugen.

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in Eisenach in ein Modellbahngeschäft an der Straße Bleichrasen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Laden und entwendeten diverse Modellbahnartikel. Der Wert der Beute liegt der Polizei zufolge im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden.

Moped in Vollbrand – Brandstiftung?

Feuerwehr und Polizei waren am Donnerstagabend in Eisenach in der Straße Am Gebräun im Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache war dort ein Moped auf einer Wiese gegen 18.45 Uhr in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Zeugen werden – wie auch im Fall des Einbruchs in das Modellbahngeschäft – gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden.

